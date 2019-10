© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre vittorie consecutive in campionato per l'Anzio, secondo in classifica a undici lunghezze dietro Unipomezia e Real Monterotondo. Non male come ruolino di marcia, considerando che, dopo i primi due pareggi e la sconfitta in casa del Corneto Tarquinia, la squadra di mister Guida si è ripresa alla grande, prendendosi nove punti, uno dietro l'altro.Protagonista assoluto nell'ultima vittoria in casa della Boreale Don Orione, Manuel Nanni, autore di due reti, quelle decisive nel 3-2 finale."Per me è la prima doppietta in Eccellenza ed è stata una grande emozione. Merito della squadra che ci ha creduto fino alla fine, per come si era messa la partita, era difficile ribaltarla eppure con la determinazione ci siamo riusciti. Stiamo giocando bene e i risultati delle ultime tre partite di campionato lo dimostrano. In fondo anche la sconfitta in coppa Italia per 2-1 con l'Unipomezia, è stata una grande prova da parte nostra, contro una delle squadre favorite per la vittoria del camponato".Tuo fratello giocava con l'Anzio, ora indossi la stessa maglia. Che effetto fa portare i colori della propria città?"E' qualcosa di molto bello. Ci sono tante persone che ci seguono anche in trasferta e diventa una famiglia allargata. Quando siamo andati a Tivoli alla prima giornata, c'erano più di cento persone che sono venute a sostenerci, è emozionante".Diciotto anni e un passato nelle giovanili della Lazio, qual è il sogno di Manuel?"Arrivare più in là possibile, magari in Serie B. Ho giocato due anni e mezzo con la Lazio ed è stata un'esperienza che mi porto dentro, anche da tifoso biancoceleste. Mi ispiro a Correa, mi piacciono gli attaccanti veloci e dai piedi buoni. Per ora ho già segnato quattro reti al mio primo anno in Eccellenza, spero di farne più possibile per far crescere la squadra e migliorare io di conseguenza".Domenica contro la Polisportiva Monti Cimini e poi di nuovo in coppa in casa dell'Unipomezia:"Cercheremo di dare il massimo per continuare la striscia positiva, anche perchè in classifica siamo a parimerito. Sono anche curioso di giocare contro Vittorini, capocannoniere con dieci reti. In coppa nulla è proibitivo, sappiamo che sarà difficile ma andremo lì da loro per provarci, senza avere nulla da perdere. A inizio stagione non siamo partiti per vincere il campionato ma per come sta andando la squadra credo che possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Non abbiamo fatto ancora nulla, è chiaro, ma la strada è quella buona".