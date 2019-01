Tre punti fondamentali per il Trastevere. Battuto l'Aprilia Racing 3-2

Importantissima vittoria per il Trastevere in settimana che riscatta immediatamente il passo falso casalingo contro il Castidias vincendo 3-2 in casa dell’Aprilia Racing. All’8’ Aprilia pericoloso in avanti con Bosi che calcia verso la porta avversaria trovando la risposta di Caruso. Al 10’ il vantaggio del Trastevere: corner corto di Capodaglio per Riccucci, cross in mezzo a cercare Sfanò che, con un preciso sinistro, batte Saglietti per il vantaggio ospite. Al 34’ l’Aprilia su un cross proveniente dalla destra, rischia l’autogol. Un minuto più tardi arriva il raddoppio del Trastevere: cross dalla destra pennellato da Lorusso ed incornata vincente di Locci per il 2-0 amaranto. Si va al riposo così e nella ripresa dopo appena 2 minuti arriva il tris di Tajarol che, dopo un’ottima respinta di Saglietti su Lorusso, realizza il tap-in vincente. Feola decide di cambiare qualcosa: fuori Rosania, dentro Corvia. Il neo entrato attaccante impiega solo 3 minuti per siglare la prima rete dell’Aprilia battendo Caruso in spaccata su assist di La Penna. . Al 46’ punizione per l’Aprilia con Olivera che si incarica della battuta e trasforma con una traiettoria perfetta. I padroni di casa tentano il tutto per tutto ma dopo 6 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA