Ashley Young fa le visite con l'Inter, il Napoli ha preso Rrahmani

Cappuccio, giacca di jeans e zaino: Ashley Young è atterrato a Malpensa e presto inizierà le visite mediche per poi firmare con il club nerazzurro. L'esterno del Manchester United è il primo rinforzo per Antonio Conte nel mercato di gennaio mentre si continua a lavorare per definire lo scambio Politano-Spinazzola. Sono ore importanti anche per Christian Eriksen, ieri l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha cenato con l'agente del giocatore con cui c'è già l'accordo, manca solo il via libera dal Tottenham con cui si continua a trattare. Ultimo aggiornamento: 13:45





