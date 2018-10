© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince e convince il Trastevere, che nel turno infrasettimanale fa suo il derby contro la Lupa Roma e, grazie anche all'inaspettato ko dell'Avellino a Civita Castellana, prova la fuga in vetta al girone G della serie D. I romani, fuidati da Fabrizio Perrotti, hanno affondato la Lupa colpendola nei primi minuti dei due tempi di gioco. Prima con Cardillo (che sta vivendo un momento d'oro sul piano personale: anche domenica è andato in gol sbloccando la gara) che ha segnato dopo soli 3 minuti di gioco. Il raddoppio lo ha invece firmato il giovane Bergamini (figlio dell'ex portiere della Roma RCB), che all'8' del secondo tempo ha siglato il 2-0 con cui poi la gara si è conclusa.La Lupa Roma, la cui posizione di classifica ora si fa preoccupante, era riuscita ad andare in gol, ma l'arbitro ha ritenuto irregolare la rete dei giallorossibiancazzurri, che era stata messa a segno da Romeo, ma sulla quale è stato ravvisata una posizione di fuorigioco. I segnali positivi, per la squadra di Marco Amelia, sono arrivati soprattutto nella ripresa, quando la Lupa ha provato in tutti i modi a riaprire la partita, mettendo in mostra una buona reazione.