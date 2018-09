Trastevere in gran forma e di nuovo in alta classifica. La formazione di Perrotti ha vinto in trasferta a Collefetto contro l'Artena per 4-1 grazie ad una doppietta di Lorusso, e un gol ciascuno di Lucchese e Bergamini. Flavio Betturri, dg del Trastevere, ha così commentato il match: «Partita difficile contro una squadra che ha preso pochissimi gol fino ad ora. Ancora una volta chi entra nel secondo tempo riesce a dare un apporto decisivo, come abbiamo visto con Bergamini. Sono contento per Lorusso e per la sua prima doppietta stagionale. Sei punti tra mercoledì e domenica è decisamente la direzione giusta. Ora concentrati sull'Ostia Mare per confermare quanto di buono è stato fatto nelle ultime due partite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA