© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra prova di forza per il Trastevere, che allo Stadium, travolge con quattro reti l'SFF Atletico, una delle squadre più competitive del girone G della serie D. Per i ragazzi di Fabrizio Perotti, dopo la vittoria esterna sul campo dell'Avellino, è arrivato quest'altro "colpo grosso", che legittima il primato e le ambizioni della squadra del presidente Pier Luigi Betturri.Protagonista della quaterna, l'attaccante David Lorusso, che in estate era stato sul punto di trasferirsi al Parma e che, per stessa ammissione della società, nell'avvio di campinato ha pagato un pò la delusione per un mancato trasferimento dovuto a impedimenti burocratici. Se Sannipoli, domenca ad Avellino, aveva firmato una doppietta, oggi è stato Lorusso ha firmare due reti, la prima e la terza della giornata. In mezzo e alla fine, il gol Ilari e di Stefano Tajarol, alla terza marcatura di fila in altrettante gare.