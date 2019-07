Trastevere, ufficiale l'acquisto di Bertoldi

Il Trastevere Calcio comunica di aver rilevato le prestazioni sportive di Matteo Bertoldi. Il calciatore, classe 1995, ha disputato la sua ultima stagione in serie D con la casacca dell'Ostiamare, totalizzando 27 presenze e 6 reti. Per il talentuoso attaccante si è trattato di un ritorno in Serie D, dopo aver infatti militato nella stagione 2017/18 in Serie C con l'Arzachena. Prima dell'esperienza in Sardegna, Bertoldi ha disputato altre 4 stagioni sempre in Serie D, con le maglie di Cynthia, Lupa Castelli Romani e Fondi, superando le 100 presenze.

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA