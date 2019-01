La ventesima giornata del girone G di serie D propone Domani un Ladispoli- Flaminia Civita Castellana dove sono in palio tre punti pesanti per stare a distanza dalla zona Play-out. La formazione ospite si presenterà in campo con le novità Buono (centrocampista) , Invernizzi (attaccante) per puntare al successo. © RIPRODUZIONE RISERVATA