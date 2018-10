Trastevere, Tajarol: «Felice di tornare a giocare, il derby di domenica sarà difficile»

A due giorni dalla quinta gara di campionato contro l'OstiaMare, l'attaccante del Trastevere Stefano Tajarol dichiara: «Sono contento di tornare a disposizione del mister per le gare ufficiali perché mi sento bene e sono pronto a dare il mio contributo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell’esperienza essendo una squadra abbastanza giovane. Ho visto tutte le partite disputate fin qui e la squadra è riuscita a sbloccarsi mentalmente disputando due buone gare contro Aprilia e Vis Artena. Tutti insieme possiamo far bene ma dobbiamo mantenere la massima concentrazione ed umiltà per arrivare lontano. Domenica ci aspetta una gara durissima contro l’Ostiamare che verrà allo Stadium per giocare la propria partita, si tratta di un derby laziale e noi dobbiamo farci trovare pronti perché non sarà facile».

