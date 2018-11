© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Albalonga strappa un pareggio al Trastevere (1-1) che deve salutare la prima posizione nel girone con il Monterosi che ha liquidato il Lanusei per 1-0. La gara dello Stadium è stata giocata con molta determinazione dalla due squadre. Il gol del Trastvere all 22': Renzi, su assist di Lucchese, insacca la palla sotto la traversa. Tocca a Pippi, 36' della ripresa, riequlibrare le sorti del match.Renzi, autore della rete amaranto, commenta amaramente la prestazione della squadra: «È stata una partita combattuta, ma ce l'aspettavamo. Il gol all'inizio ci ha forse illuso, invece nel finale per una disattenzione difensiva è arrivato il pareggio. In ogni caso andiamo avanti a testa alta e pensiamo già alla sfida di domenica ad Anzio».Perrotti è invece più fatalista, dando l'idea di accettare il pareggio a prescidenre: «L'uno a uno ci può stare, abbiamo affrontato una buona squadra, accusando un po' di stanchezza per la gara in trasferta di pochi giorni fa. I tanti cambi? giusto farli perché perchè con 38 giornate, alcune delle quali così ravvicinate, è impensabile pensare che i giocatori tengano ritmi così elevati. Il primato? È un campionato molto livellato, ogni domenica dunque lassù piò esserci un cambio».