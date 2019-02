Trastevere sfortunato, non va oltre il pareggio nell'ultima di campionato

Si ferma il Trastevere nell’ultimo turno di campionato. Un pareggio molto sfortunato per i ragazzi di mister Perrotti che soprattutto nel primo tempo sono andati più volte vicini al vantaggio colpendo ben due legni senza riuscire a capitalizzare la grande mole di gioco proposta. Sensazione di amaro in bocca che arriva anche dalle parole dello stesso attaccante Cardillo che si diuce dispiaciuto per non aver portato i tre punti a casa. Testa che va alla prossima partita dunque senza sottovalutare nessun avversario dato che si è arrivati ad un punto della stagione dove sarebbe sanguinoso perdere ancora dei punti per strada in ottica Promozione e primo posto in campionato.

