Trastevere, Sfanò sul ko con la Torres: «Dobbiamo reagire subito»

Dopo il ko in terra sarda contro la Torres, il capitano del Trastevere Marco Sfanò analizza il match: «Abbiamo affrontato una squadra con tanta voglia di rivalsa, hanno messo il match sul piano dell'agonismo e noi, da questo punto di vista, siamo stati un po' carenti. Sono stati bravi a vincere i duelli individuali e da quelli sono sempre ripartiti bene. Noi siamo stati più bravi nel secondo tempo, ma il gol all'ultimo minuto, su una disattenzione nostra, non ci voleva. Sono contento che nella prossima sfida incontreremo una squadra come il Latina così avremo modo di testare la forza di questo gruppo che finora ha fatto grandi cose: dobbiamo reagire e gli stimoli sono sicuro che verranno da soli».

Ultimo aggiornamento: 21:02

