© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Trastevere torna sul ponte di comando. Lo fa battendo nel confronto casalingo il Latina e ringraziando il Flaminia, che sul proprio campo ha fermato il Lanusei dell'ex Gardini, che la scorsa settimana aveva scalzato i romani dal trono del girone G della serie D. La vittoria sul Latina,s quadra che in trasferta finora era andata piuttosto bene, non è stata facile, per via del vantaggio che, dopo il primo quarto d'ora di gioco, i nerazzurri avevano trovato con il rigore trasformato da Casimirri.Il Trastevere, con un altro calcio di rigore, prima della conclusione della prima frazione di gioco ha però trovato il pareggio con Lorusso, miglior marcatore della squadra in questo momento. E' stata una "zampata" di Locci, nella seconda parte della ripresa, a regalare al Trastevere il successo sul Latina, che consente l'aggancio al primo posto della classifica. Per il Trastevere, domenica ci sarà un altro derby laziale, nella trasferta sul campo del Ladispoli.