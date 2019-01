© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna al successo il Trastevere, che ritrova se stessa e il secondo posto in classifica contro una squadra laziale, quell'Aprilia degli ex professionisti Corvia (ex Roma) e Oliveira (ex Juventus) che non riesce proprio a decollare, nonostante le "grandi fime" messe in campo. Per il club di Pezone, che la scorsa settimana si era infuriato con i suoi giocatori (e non è escluso che prenda drastici provvedimenti dopo quest'altro ko), la possibilità di inserirsi nella lotta al vertice, dunque, torna ad allontanarsi di nuovo.Il Trastevere, invece, con questa vittoria ritrova un po' di sorriso, perso dopo il doppio confronto con squadre sarde, che ha visto i romani racimolare appena un punto e perde il primato in classifica. Il successo di oggi pomeriggio, è stato firmato da Locci (in gol dopo soli 10 minuti), Locci (raddoppio al 35') e Tajarolo (tris al 2' del secondo tempo); gol che hanno dato una svolta al match, che l'Aprilia ha provato a riaprire con le marcature di Corvia (all'8 st) e Oliveira, quest'ultima arrivata nel recupero.