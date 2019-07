© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Trastevere inizia a pensare anche ai giovani e mette a segno due colpi importanti nel calcio mercato.Sono stati definiti gli accordi tra la società rionale e la Vigor Perconti per il trasferimento nella rosa della squadra amaranto di Francesco Pastorelli, classe 2000 che qualche stagione fa è stato in procinto di accasarsi alla Reggiana si è laureto con blaugrana campione d’Italia nei Giovanissimi e vinto con la Rappresentativa del Lazio il Torneo delle Regioni e del portiere Nicola Casagrande classe 2002.Nel frattempo c’è stato un ritorno nel Trastevere. Luca Tarantino, difensore classe 1993 torna a calcare il manto erboso del "Trastevere Stadium", dopo che nella stagione 2016/17 collezionò 30 presenze con la maglia amaranto, realizzando anche una rete, nel girone H di Serie D. Nella stagione 2017/18 il giocatore ha vestito per un breve periodo la maglia dell'Avezzano, per poi passare al Monterosi. L'ultimo campionato lo ha invece giocato, sempre in Serie D, con la maglia della Vis Artena, totalizzando 34 presenze, e segnando una rete proprio contro il Trastevere.