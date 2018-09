Al Trastevere, che ieri ha vinto la sua prima partita stagionale, potrebbero arrivare altri tre punti in classifica. La società presieduta da Pier Luigi Betturri ha presentato ricorso contro il Castiadas (avversario di domenica scorsa) poichè sostiene che il portiere della squadra sarda Idrissi era squalificato fin dalla passata stagione quando era in forza all'Olbia. Non a caso il giudice sportivo non ha omologato la partita terminata 1-1, riservandosi di decidere in merito nella prossima settimana. Il ricorso è stato preparato dall'Avvocato della società rionale, Gabriele Fiorelli, al quale la squadra ha dedicato la vittoria sull'Aprilia, visto che il legale si è spostato nei giorni scorsi con Elena. Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA