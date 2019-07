Trastevere, presentato lo staff per la stagione 2019-2020

Al via la quinta stagione in Serie D per il Trastevere Calcio 1909: la società riparte da uno score invidiabile, ovvero dai 250 punti ottenuti nelle quattro stagioni precedenti nella quarta serie che hanno consentito al club del presidente Pier Luigi Betturri tre piazzamenti playoff. E si riparte ufficializzando l'organigramma societario e lo staff tecnico, assolutamente uniti nell'organizzazione e nella gestione della prima squadra. Ecco lo staff per la stagione 2019-2020. Direttore generale: Flavio Maria Betturri; Direttore sportivo: Stefano Mattiuzzo; Allenatore: Fabrizio Perrotti; Vice-Allenatore: Franco Cioci; Allenatore dei portieri: Fabio De Angelis; Preparatore atletico: Claudio Mosca; Medico sociale: Massimo Comastri; Massaggiatore: Ottavio Onori; Fisioterapista: Guido Manni; Team Manager: Vincenzo Faraci; Magazziniere: Enis Berdica.

Ultimo aggiornamento: 17:18

