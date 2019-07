Trastevere, presentate le nuove maglie. Dal Foggia è arrivato Marini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinforzo under per il reparto avanzato del Trastevere Calcio 1909. La società rionale ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per la stagione 2019/20 con Matteo Marini. Il giovane esterno d'attacco, classe 2001, proviene dal Foggia, società con la quale ha disputato l'ultimo campionato Primavera 2. L'arrivo è coinciso con il consueto evento dedicato alla presentazione delle maglie ufficiali, organizzato dal direttore generale Flavio Maria Betturri.A presenziare all'evento, oltre naturalmente al presidente Pier Luigi Betturri, e il vicepresidente Bruno D'Alessio, diversi personaggi di spicco: il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il presidente del Dipartimento Interregionale Avv. Luigi Barbiero, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola. Presente anche il vicepresidente dell'A.Di.Se. (Associazione Italiana Direttori Sportivi) Rocco Galasso e il Responsabile Italia Joma Sport (che ha fornito le maglie) Mirko Annibale. Alla presentazione sia i piccoli della Scuola Calcio che la prima squadra, oltre a tanti tifosi amaranto. Le maglie sono state indossate da Paolo Capodaglio (amaranto), Davide Lorusso (bianca) e Daniel Sannipoli (nera).