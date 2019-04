Trastevere, Perrotti: «Tre punti sofferti»

Il Trastevere di mister Perrotti si impone per 2-1 contro la compagine Città di Anagni. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Trastevere Fabrizio Perrotti: «E’ stata una partita difficile perché sapevamo di incontrare una squadra che aveva comunque bisogno di punti quindi è stata dura. Siamo andati in vantaggio poi nel secondo tempo loro sono riusciti a pareggiare ed è uscito fuori questo gol su punizione che ci ha permesso di vincere la partita. Abbiamo sofferto fino all’ultimo, venivamo da una gara di mercoledì che abbiamo giocato e vinto ad Albano e la stanchezza è subentrata anche sotto quest’aspetto però l’importante è che l’abbiamo portata in porto ed era comunque importante fare risultato. Lanusei? Noi ci proveremo fino all’ultima partita poi dopo è chiaro che se loro le stanno vincendo tutte ci sarà poco da fare per il primato. Noi vogliamo arrivare più in alto possibile e fra cinque domeniche staremo a vedere dove siamo giunti».

Ultimo aggiornamento: 16:59

