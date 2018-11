Trastevere, Perrotti: «Sarà difficile contro il Ladispoli»

Nella decima giornata del campionato di Serie D nel girone G il Trastevere vince in rimonta per 2-1 sul Latina tornando così in testa della classifica. Il tecnico amaranto, Fabrizio Perrotti, è soddisfatto a fine match dopo la settima vittoria nel torneo: «Una vittoria meritata che ci fa molto piacere perché ci permette di tornare in testa alla classifica anche se questo conta poco considerando le tantissime giornate che mancano al termine del campionato. Abbiamo sconfitto una squadra molto ostica come il Latina e questo successo ottenuto in questo modo vale doppio. Ora concentriamoci sul Ladispoli che non sarà per niente facile».

Ultimo aggiornamento: 19:12

