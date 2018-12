Trastevere, Perrotti: «Grande vittoria ad Avellino»

Il Trastevere fa la voce grossa al Partenio liquidando la pratica Avellino con un sonoro 4-1 e restando al vertice del girone G. Il tecnico amaranto Fabrizio Perrotti è entusiasta: «Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, ci siamo riusciti. Vincere ad Avellino non è mai facile, siamo molto contenti di questa vittoria. Ho visto un Avellino che è partito cercando di vincere la partita ma la gara si è messa subito male per loro. Noi siamo partiti per fare un campionato importante, oggi ci troviamo lassù e siamo soddisfatti del percorso fatto finora. E’ troppo presto per dare giudizi definitivi, ci godiamo il momento pensando subito alla prossima gara interna contro lo Sff Atletico».

