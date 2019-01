Trastevere, Perrotti: «Grande rammarico»

Il Trastevere pareggia in casa col punteggio finale di 1-1 contro il Castiadas. Grande rammarico e rimpianti enormi per i padroni di casa come confermato da mister Perrotti: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare attaccando dall’inizio e creando tantissime occasioni senza però riuscire a finalizzare a dovere. C’è grande rammarico perché non siamo riusciti a fare gol raddoppiando. Non c’è mai stata partita ma non siamo riusciti a chiudere la sfida. Dovremo ripartire subito perché mercoledì ci attende l’Aprilia Racing Club, una squadra con un organico importante e dovremo subito pensare al prossimo futuro».

Ultimo aggiornamento: 19:09

