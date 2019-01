Trastevere, Perrotti: «Dobbiamo ripartire subito»

Non arrivano i tre punti e il Trastevere incappa nel primo ko del 2019. È visibilmente rammaricato a fine gara il tecnico del Trastevere Fabrizio Perrotti: «Nel primo tempo il Monterosi ha tenuto molto palla creando però davvero poco. Nel secondo tempo dopo il vantaggio abbiamo cercato di fare la partita fino alla fine provando a sfruttare le occasioni create e non finalizzate un po’ per sfortuna ed un po’ per mancanza di cattiveria. Dobbiamo ripartire immediatamente e domenica dovremo subito puntare a conquistare la vittoria in casa contro il Castiadas: il cammino è ancora molto lungo, sono fiducioso».

Ultimo aggiornamento: 18:15

