© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante il maltempo e il rinvio della gara per impraticabilità di campo contro l’Anagni in casa, il Trastevere è rimasto al comando del Girone G di serie D. Monterosi infatti, ha collezionato la secondo sconfitta di fila a spese questa volte del Latte Dolce che si è imposto per 3-2 ed è sceso al quinto posto. Al secondo ora c’è appunto il Latte Dolce e l’Avellino che hanno due punti in meno dei rionali. Le reti di Nohman e Liurni a Monterosi non hanno fatto il paio con la doppietta di Patacchiola e la rete di Sartor nel finale che ha gelato la tribuna e ha fatto saltare la bandana del presidente monterosino Luciano Capponi.Dopo la sconfitta, negli spogliatoi il numero uno non ha usato giri di parole: «Prima di venire in conferenza stampa – ha detto il presidente – ho fatto meditazione trascendentale, per evitare di essere squalificato. Sul terzo gol c’era un fallo da espulsione a nostro favore, neanche rilevato dall’arbitro. Questi sono errori inammissibili, che sgretolano il lavoro di una società. Non è la prima volta che succedono queste cose – ha aggiunto Capponi – Se andiamo avanti di questo passo, a dicembre mando in campo la Juniores».Anche l’Anco Marzio è stato terra di conquista. L’Ostia Mare ha perso contro l’Avellino per 2-1. Al gol di Ciotola a fatto seguito quello di Sforzini, mentre per i bianco viola ha realizzato Chinappi. Il colpo esterno più importante tra le laziali è stato quello contro la Torres del Ladispoli che si è imposto per 2-1 con le reti di Sganga e Cardella su rigore.Il Cassino ha steso il Latina per 3-2. con le reti di Marchegiani, Tirelli e Prisco. Per il Latina sono andati a segno Casimirri e Iadaresta. Detto del rinvio sempre per impraticabilità di campo della partita Vis Artena-Sff Atletico tra Aprilia Racing-Lanusei è terminata 2-2; doppio vantaggio della squadra di casa con Titone e Bosi e rimonta degli ospiti con Bernardotto e Floris. Il Budoni ha steso l’Anzio per 4-1; il Castiadas ha superato la Flaminia Civita Castellana per 2-0; nell’anticipo di sabato tra Lupa Roma e Albalonga è finita 3-3.