Trastevere, Morichini:

Campioni del futuro crescono. Uno degli obiettivi della scuola calcio del Trastevere, come si evince dalle parole del responsabile Mattia Morichini: "Terzo anno di questa scuola calcio, abbiamo più gruppi in ogni categoria, cerchiamo di far crescere insieme questi ragazzi, sperando di rivederli in prima squadra. Uno dei nostri obiettivi è formare i bambini al fine di farli giocare con l'agonistica, o con la prima squadra. Grande lavoro per quanto concerne l'organizzazione, abbiamo anche un ottimo staff".

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA