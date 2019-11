Trastevere - Monterosi, il duello si ripete in rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trastevere – Monterosi in rosa. Dopo tante battaglie in campo maschile, la sfida tra queste due società si traferisce nel calcio femminile. Al Trastevere Stadium domenica pertanto si rinnova il duello amichevole tra il presidente degli amaranto Pier Luigi Betturri e quello biancorosso viterbese Luciano Capponi.L’imprevedibile quanto vulcanico Capponi si attrezzato di tutto punto: ha prenotato per questo appuntamento romano, fattucchiere e sciamani di mezzo mondo per scacciare con i propri riti la malasorte che lo perseguita. Betturri sta preparando le contromisure con maghi e streghe.Scontato anche se sulla carta e a leggere la classifica la formazione di casa sta attraversando un buon momento. Alessia Errico (nella foto) e compagne sono a punteggio pieno è sono le grandi favorite. Questa volta i tre punti sono in palio per il campionato di Eccellenza regionale femminile, anziché per la serie D come è stato in precedenza, ma questo per i due numeri uno vuol dir poco. L’obiettivo è sempre quello di vincere.