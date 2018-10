Trastevere, mister Perrotti: «La nostra forza è il gruppo»

Una vittoria che sa di primato. Il Trastevere vince 2-1 in casa del Budoni e si guadagna il primo posto a 16 punti. Luca Panico, autore del secondo goal della partita, ha commentato il suo ingresso in campo: «L'importante è essere sempre pronti per la squadra, anche chi entra dalla panchina. Oggi sono riuscito a dare l'aiuto alla squadra come altri compagni hanno saputo fare nelle scorse partite. Voglio dare di più in questa stagione, perchè nella scorsa sono stato fermo per due infortuni». Mister Perrotti può essere felice del momento di forma della squadra: «Le reti di Cardillo e Panico sono la dimostrazione che il gruppo è giusto, chi entra dalla panchina sta bene e ha la giusta motivazione, e questo mi fa ancora più piacere».

