Trastevere, mister Perrotti: «Abbiamo una rosa importante»

Il Trastevere ha liquidato la pratica Vis Artena e a fine match il centrocampista amaranto Luigi Lucchese commenta i tre punti: «E’ stata una gara combattuta e lottata fino alla fine da entrambe le squadre con una Vis Artena che rappresenta una squadra ben organizzata e ben allenata: abbiamo vinto con merito e questo è fondamentale dopo il successo di Aprilia. Abbiamo rischiato di farli rientrare in gioco ma siamo comunque riusciti ad ottenere i tre punti. Dobbiamo pensare solo a noi e andare avanti di partita in partita, è un campionato molto equilibrato. Oggi volevo dedicare il successo e la vittoria a mio zio, scomparso in settimana. Mi seguiva sempre e sono sicuro che da lassù sarà contento». Felice anche mister Perrotti: «E’ stata una bella partita contro una squadra che fuori casa ha fatto molti punti, stiamo subendo tanti gol e questo va migliorato ma sono contento per i 3 punti. Ancora il campionato è molto lungo, ogni partita è difficile e dobbiamo cercare di non lasciare più punti per strada. I ragazzi che hanno giocato hanno fatto bene, abbiamo una rosa importante e chi scende in campo è sempre all’altezza della situazione».

