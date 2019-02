Serie D girone G, campionato riaperto. L’Avellino ha sorpreso il Lanusei in casa con un 2-0 che non ammette replichee di fatto riaperto la corsa per la promozione in Lega Pro. Il Trastevere non si è fatto trovare impreparato: ha messo ko in casa il Budoni con un secco 3-0 (11'st rig. Cardillo, 20'st Ilari, 41'st Tajarol) realizzato nel corso del secondo ed ora è a meno quattro dalla formazione sarda.

Gli altri risultati della giornata: Cassino-Sff Atletico 1-0 ( Tirelli), Castiadas-Ladispoli 2-0 (Mesina, Carboni),Latte Dolce-Anzio 2-0 ( Masala, Sartor), Monterosi Albalonga 0-0, Vis Artena-Torres 0-0

Domeni si gioca a partire dalle 14.30 Flaminia-C. Anagni Aprilia Racing-Latina Ostia Mare-Lupa Roma





