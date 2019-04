© RIPRODUZIONE RISERVATA

La serie D torna in campo per la terzultima giornata di campionato. Una giornata importantissima sia per quello che riguarda la testa del Girone G e sia la coda dove le posizioni di classifica ancora non sono definitive a tre turni dalla fine.La capolista Lanusei imbottita di ex, tra cui l’allenatore Gardini e l’attaccante Bernardotto, giocherà sul campo del Trastevere terzo in classifica assieme al Latte Dolce.Calcio d’inizio ore 15 al Trastevere Stadium di via Vitellia, dove si annuncia il tutto esaurito, anche perché è il big match della giornata.La squadra di casa si porta in dote due sconfitte di fila, ma l’ambiente è convinto di poter avere la meglio .«Il nostro obiettivo – ha detto il presidente dei rionali Pier Luigi Betturri – ovviamente è quello di incassare tre punti, i quali dovrebbero servire ad ottenere posto che garantisce di giocare in casa il primo turno dei play-off forse con il Sassari Latte Dolce. Anche perchè arrivare quarti significa scontrarsi con molta probabilità con l’Avellino. La gara è importante tanto che la Lega l’ha scelta per la diretta streaming in Tv».Arbitro, Tommaso Zamagni di Cesena,