L'ostacolo di questa settimana per il Trastevere si chiama Latina. La squadra amaranto deve assoluntamente reagire dopo la sconfitta imprevista di domenica scorsa in casa contro la Torres se non vuol perdere terreno dalla parte della classifica. In settimana il presidente Pier Luigi Betturri ha strigliato la squadra:« Gli ho ricordato che io voglio vincere il campionato - ha sottolineato - in quanto le posizioni di classifica sono vicine, anche se si è persa l'occasione di vincere con la Torres. Ho notato che i ragazzi sono convinti dei loro mezzi e pertanto mi aspetto un buon risultato da questo confronto contro il Latina».A spronare la squadra anche il regista Paolo Capodaglio:« Il nostro compito è quello di guardare con più fiducia nei nostri mezzi - ha detto - perché il campionato passerà per casa nostra quindi prima saremo più consapevoli della nostra forza meglio sarà per il verdetto finale».