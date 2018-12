© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si giocherà domani il secondo turno infrasettimanale della stagione che coinvolge tutte le squadre di Serie D. Calcio d'inizio fissato per le ore 14.30. Avellino-Lupa Roma si gioca invece alle 15. Il big match della giornata è quello che si gioca in Sardegna tra Lanusei (secondo in classifica) e allenato dall’ex tecnico amaranto Aldo Gardini che farebbe carte false per vincere e la capolista Trastevere. Il Lanusei in casa è imbattuto, mentre il Trastevere ha vinto sei partite su otto in trasferta.Il quadro completo del Girone G e gli arbitri: Albalonga - Ladispoli (Bracaccini di Macerata), Anzio - Latina (Milone di Taurianova), Avellino - Lupa Roma (Zamagni di Cesena), Flaminia - Ostia Mare (Diop di Treviglio), Castiadas - Cassino (Gandino di Alessandria), Città di Anagni - Torres (Arena di Torre del Greco), Lanusei - Trastevere (Sicurello di Seregno), Latte Dolce Sassari - Vis Artena (Bianchini di Terni), Monterosi - Aprilia Racing (Madonia di Palermo), SFF Atletico - Budoni (Mastrodomenico di Policoro).