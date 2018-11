Lanusei e Avellino, esami difficili in casa per Flaminia e Monterosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’anticipo di oggi tra Castiadas e Anagni, domani i riflettori sarannpuntati sulla Tuscia in serie D. La decima giornata propone molti match in interessanti. A Civita Castellana sarà di scena la capolista Lanuesi contro la Flaminia, che deve recupare dallo scivilone della settimana scorsa; a Monterosi arriva l'Avellino scortato da duecento tifosi (stadio esaurito) e la squadra di Mariotti è decisa a non fare sconti.A suonare la carica per la squadra viterbese, il capitano Gasperini. «Una partita da affrontare con lo stesso piglio e determinazione come abbiamo affrontato tutte le altre. Sappiamo che l’Avellino è una delle grandi favorite per vincere il campionato, stanno vivendo un momento no, ma hanno in rosa grandi giocatori e ne stanno prendendo altri ancora più forti, quindi dovremmo essere concentrati per novanta minuti. Questa è una squadra giovane che ha tanta fame di crescere».Non è da meno il confronto tra Trastevere e Latina che si gioca allo Stadium. La squadra di casa punta a non commettere passi falsi per restare agganciata alla parte alta della classifica.Il programma:Aprilia Racing - Anzio (Longo di Cuneo), Budoni - Torres (Paolucci di Lanciano), Flaminia - Lanusei (Monesi di Crotone), Cassino - Lupa Roma (Virgilio di Trapani), Latte Dolce Sassari - Atletico (Bianchini di Perugia), Monterosi - Avellino (Delrio di Reggio Emilia), Ostia Mare L- Ladispoli (Tomasi di Lecce), Trastevere - Latina (Pascariello di Lecce), Vis Artena - Albalonga (Zucchetti di Foligno).