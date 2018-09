© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quarta girnata di campionato nel girone G di serie D propone quattro derby tra laziali e tutti interessanti.A partire da Vis Artena - Trastetevere (dirige l'arbitro Campobasso di Formia) con la squadra di casa decisa a tornare a vincere dopo lo scivolone contro l'Ostiamare e quello ospite che vuol centrare il secondo successo consecutivo dopo quello di mercoledi.Non è certo da meno il confronto tra la Flaminia Civita Castellana e il adispoli arbitro Mauro Cangi di Enna). I civitonici di Marco Schenardi andranno a caccia della prima vittoria in campionato e in casa, mentre gli ospiti puntanto al secondo successo fuori casa. In Cassino-Ostiamare (arbitro Marco Russo di Torre Annunziata) in palio c'è un posto nella zona alta della classifica pertanto è vietato perdere. In programma anche SFF Atletico-Anzio (arbitro Daniele Virgilio di Trapani) con la formazione di Scudieri nettamente favorita visto il potenziale di cui dispone.Le altre gare del Girone G: Aprilia-Budoni (Edoardo Gianquinto di Trapani), Avellino-Città di Anagni (Niccolo' Turrini di Firenze), Castiadas-Lupa Roma (Deborah Bianchi di Prato), Lanusei-Albalonga (Valerio Crezzini di Siena), Latte Dolce-Latina (Matteo Frosi di Treviglio), Monterosi-Torres (William Villa di Rimini).