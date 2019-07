Trastevere, due innesti: Pastorello e Casagrande

Due innesti per il Trastevere Calcio: la società ha comunicato di aver acquistato Francesco Pastorelli e Nicolò Casagrande, entrambi provenienti dalla Vigor Perconti. Il primo è un ragazzo del 2000, terzino destro, protagonista nell’ultima stagione sia in Eccellenza, sia con la Juniores Élite. Ha inoltre fatto parte della Rappresentativa Juniores del C.R.Lazio, allenata da Ippoliti, vincendo il “Torneo delle Regioni”. Nicolò Casagrande è invece un portiere del 2002. Nell’ultima stagione è stato finalista nella categoria Under 17. Si tratta di un portiere giovane, ma già abbastanza esperto.

Ultimo aggiornamento: 19:12

