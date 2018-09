© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo il pareggio sul campo del Castiadas c'è rammarico in casa del Trastevere. De Cristofaro, l'attaccante del club rionale romano, autore del gol del pari contro il Castiadas, ribadisce. «Era una partita in cui potevamo vincere», ha dichiarato il giocatore, gettato nella mischia nel corso del secondo tempo da Perrotti. «Il gol nel recupero è stato una liberazione per me e per i miei compagni perché non avremmo sicuramente meritato la sconfitta. Anzi, se c'era una squadra che doveva vincere era la nostra perché abbiamo giocato quasi interamente nella metà campo avversaria. Ritengo la nosra un'ottima prestazione, peccato per il risultato».Ad accompagnare la squadra in Sardegna, oltre al diesse Mattiuzzo, c'era anche il diggi Flavio Betturri che guarda oltre il risultato: «I cavalli vincenti si vedono sempre alla fine», spuiega il dirigente, ribadendo la fiducia allo staff tecnico. Mercoledì, nel turno infrasettimanale,al Trastevere stadium avversario degli amaranto sarà l'Aprilia: per Lorusso e compagni l'occasione per riprendersi i punti lasciati per strada.