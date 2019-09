Trastevere, arriva la sconfitta casalinga: Delgado fa male due volte

Finisce subito il volo del Trastevere, che dopo la vittoria esterna a Ladispoli (non senza qualche ombra) scivola in casa contro la Vis Artena. E' l'ex Delgado a far male agli amaranto, battuti da una doppietta dell'Italo-spagnolo, a segno su calcio di rigore nel primo tempo dopo il fallo commesso dal portiere del Trastevere, fallo per cui è stato espulso. Il momentaneo pareggio di Lucchese ha soltanto illuso la squadra di Perrotti per un possibile risultato positivo, perché è poi arrivato il secondo gol di Delgado a spegnere entusiasmi e speranze. La Vis Artena, dopo la vittoria casalinga, bissa i tre punti e sale in vetta al girone G della serie D a punteggio pieno.





