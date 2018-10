Sale al secondo posto in classifica il Trastevere. Lo fa dopo aver metabolizzato la decisione del giudice sportivo, che ha accolto il reclamo del club romano in merito alla gara di tre settimane fa con il Castiadas (giocata in Sardegna) per la posizione irregolare di Janati Adam Idrissi, il portiere del club sardo.



Il giudice sportivo della serie D ha rivelato che il calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’Olbia 1905, è stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione nel Campionato Beretti della scorsa stagione che non è stata scontata. Pertanto, è stato deciso di accogliere il reclamo e di infliggere al Castiadas la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Risultato che il Trastevere a quota 12 punti, alle spalle dell'Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA