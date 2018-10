Il Trastevere è reduce dalla bella vittoria contro la Lupa Roma, conquistando inoltre la vetta del girone G di Serie D. Il centrocampista Francesco Chinappi ha commentato questo momento positivo: "In questo momento ci sta andando tutto bene, siamo contenti della vittoria contro la Lupa Roma, ancora di più per aver conquistato il primo posto, ma non dobbiamo montarci la testa, siamo ancora all'inizio e dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Contro la Lupa ci siamo comportati davvero bene, non era facile visto che affrontavamo una squadra molto ostica, ma abbiamo meritato i tre punti. Abbiamo un organico degno di nota, dobbiamo continuare a fare bene".

Ultimo aggiornamento: 18:17

