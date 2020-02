© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il resto di Trastevere - Cassino è terminato 1-1. In pratica la gara valevole per la sesta giornata del campionato di serie D girone G recuparata al Tratevere Stadium per l'infortunio all'arbitro è interrotta sul parziale di 2-0 è finita 3-1. Sono stati giocati i 28 minuti rimanenti, più due di recupero. Sono andati a segno prima Fontana (terzo gol ) per la squadra di casa e Abreu per gli ospiti. Prima dei due gol, il Trastevere ha sbagliato un calcio di rigore con Taiarol per un precente fallo di mano di una avversaio. Il centravanti ha centrato la traversa. « L'importante era il risultato - ha detto l'attaccante - ora pensiamo alle prossima gare a partire da domenica»Con questo successo la formazione allenata da Fabrizio Perrotti si è portata al quarto posto in classifica generale che condivide con il Latte Dolce. La prossima gara in casa degli amaranto è domenica contro l'Anagni.