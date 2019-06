Il Trastevere si è laureato campione regionale nella categoria Under 16. Un successo che mitiga la delusione per l'eliminazione della Juniores dalle fasi nazionali. A Frascati, gli amaranto hanno travolto la Spes Artiglio per 4-0. E' anche il primo trofeo che arriva nella bacheca della sede amaranto in questa stagione. La prima rete al 7’ con Scognamiglio, nella ripresa raddoppio e il tris con Acciai. L'ultima rete di Mauti. Festa grande al termine della gara per i leoncini 2003 e per mister Ciambella. Soddisfatto il presidente Pier Luigi Betturri: «Una vittoria strameritata per un titolo che fa grande onore al Trastevere e soprattutto ci consentirà di avere una Under 17 Elite».







© RIPRODUZIONE RISERVATA