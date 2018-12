© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciannovesima giornata nel girone G di Serie D, turno chiuso caratterizzato dalla sconfitta del Trastevere, scivolato in casa del Sassari Latte Dolce. Ko che costa la testa della classifica, ora occupata in solitudine dal Lanusei. Per il titolo di campione d’inverno occorre aspettare il recupero in programma il domenica prossima tra Trastevere e Anagni. Continua invece la risalita del Monterosi, dopo aver battuto nell'anticipo di sabato l’Ostia Mare, e dell’Albalonga, corsara oggi sul campo dell’Anzio. Cinque gol dell’Atletico contro la Torres, importante successo del Cassino sull’Aprilia. Pari tra Anagni e Ladispoli, che serve poco ad entrambe.Castiadas-Vis Artena 1-3 (Cordeddu, Crescenzo, Palombi, Tozzi); Flaminia-Budoni 1-2 (Spina, Ferrara, Varrucciu); Lanusei-Lupa Roma 1-0 (Ladu); Monterosi-Ostia Mare 4-1 (Mastrantonio, Lazzeri, Nohman, Boldrini); Anzio-Albalonga 1-2 (Pippi, Ludovisi, Magliocchetti); Avellino-Latina 1-1 (Cittadino, Dondoni); Cassino-Aprilia 1-0 (Mattera); Anagni-Ladispoli 1-1 (Capuano, Cardella); Sassari Latte Dolce-Trastevere 2-1 (Sartor Camina, Lorusso, Scognamillo); SFF Atletico-Torres 5-0 (D’Andrea, Nanni, D’Andrea, Tornatore, Nanni)La classifica: Lanusei 41, Trastevere 38, Latte Dolce Sassari 37, Monterosi ed Albalonga 34, Avellino 33, Aprilia Racing Club 31, SFF Atletico e Cassino 30, Vis Artena 26, Latina 25, Ostiamare, Città di Anagni e Ladispoli 21, Flaminia 20, Budoni 19, Torres 18, Castiadas 15, Lupa Roma 14 (-2), Anzio 8.