© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi tutto il Girone G di serie D gioca d'anticipo. Sono sette gli incontri in programma domani (sabato) e solo tre domenica. Si parte alle 14.15 con Lanusei-Avellino e si prosegue alle 14.30 con Cassino-Sff Atletico, Castiadas-Ladispoli, Trastevere-Budoni, Vis Artena-Torres, Monterosi-Albalonga e si prosegue alle 15 con Latte Dolce-Anzio. Il classico sabato all'inglese.Il Trastevere deve assolutamente vincere per restare in scia della capolista Lanusei. «Questa volta è vietato sbagliare» ha detto il diesse Stefano Mattiuzzo. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente Betturri «Abbiamo due gare di fila che possiamo e dobbiamo vincere - ha sottolineato - altrimenti offriamo su un piatto d'argento il campionato alle due squadre sarde». Nel Trastevere fuori Lorusso e Sannipoli. In Monterosi - Albalonga di bello c' è lo scontro tra ex di turno e centravanti di qualità, Daniele Nohman e Renan Pippi.-