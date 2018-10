Trastevere, Borrelli: «Dobbiamo migliorarci ancora: il campionato è lungo»

Il Trastevere, capolista di Serie D del girone G a 19 punti, è pronto per partire alla volta di Sassari (seconda domenica consecutiva) per il match contro la Torres al "Vanni Sanna", gara valevole per la nona giornata di campionato. Luca Borrelli, estremo difensore amaranto classe 98', si dichiara soddisfatto del momento positivo della sua squadra: «Mercoledì ci è stato chiesto di non abbassare la guardia e così abbiamo fatto. Rispetto alla prossima partita penso che dobbiamo mantenere questo livello di attenzione cercando di migliorarci ancora. Siamo in un momento positivo e penso che sono felice personalmente ma soprattutto per il gruppo. Dobbiamo mantenere l’atteggiamento giusto continuando a lavorare con serenità ed umiltà visto che il campionato è ancora molto lungo».

Ultimo aggiornamento: 17:25

