Il Trastevere viene da un successo molto importante contro la Lupa Roma (2-0 il risultato finale). Un cammino che sta dando mole soddisfazioni all'ambiente, così come si evince dalle parole del centrocampista Francesco Bergamini: "Vittoria molto importante su un campo difficile in un turno infrasettimanale. Tre punti fondamentali in chiave classifica che ci permette di salire al secondo posto. Tutti siamo sul pezzo e abbiamo dimostrato di poter giocare tutti, lo stiamo dimostrando negli ultimi appuntamenti: siamo un grande gruppo, pensiamo al prossimo turno contro la Torres dove vogliamo vincere ancora".

Ultimo aggiornamento: 18:44

