Trastevere-Avellino: fuori la seconda del girone G di serie D.Al Trastevere Stadium domenica si annuncia il tutto esaurito per la fida tra le due damigelle d’onore della capolista Lanusei, che sembra oramai lanciata verso la Lega Pro con i sette punti di vantaggio che ha nei confronti delle inseguitrici.A descrivere il momento della formazione romana è stato il vice Bruno D’Alessio:« La squadra si sta allenando con serenità anche se quella di domenica è una gara fondamentale per la nostra stagione forse la più importante da quando siamo in serie D – ha fatto notare - giocare contro l’Avellino squadra blasonata e con una grande passato alle spalle non può che farci onore. Sia a tifosi e sia alla società meritano la stessa bella e cordiale accoglienza che noi abbiamo ricevuto all’’andata. Con noi siano stati straordinari per correttezza e ospitalità e faremo del tutto per ricambiare». Per quello che riguarda l’aspetto tecnico di questo confronto è intervenuto il tecnico Fabrizio Perotti: « E' una gara difficile, dalla gara d'andata si sono rafforzati e nel girone di ritorno hanno fatto bene - ha detto - è una gara aperta dove può accadere di tutto e la classica gara da tripla. Vincere sarebbe una bella soddisfazione da parte nostra.Puntiamo ai tre punti poichè il pari non serve».Per quello che riguarda i giocatori da convicare sono in forse a causa degli infortuni, Bergamini e Riccucci. Assente invece sicuro il difensore Scagliatta anche lui ai box per infortunio.