Riflettori puntati sulla gara interna contro la Vis Artena in casa del Trastevere per l'esordio interno di domenica. «A Ladispoli - ha detto il presidente Pier Luigi Betturri - abbiamo disputare una buona gara pertanto mi aspetto la replica di quanto visto in riva al tirreno in termini di risultato. C'è da aggiustare il tiro per quello che riguarda l'attenzione, ma siamo sulla buona strada». Dal Trasterve è passato alla Fiorentina il giovane difensore Tommaso Marino. Per il difensore classe 2002, si aprono dunque le porte del professionismo, dopo la breve parentesi trasteverina. Un'importante operazione di mercato, accolta con grande soddisfazione dal presidente Pier Luigi Betturri e da tutto il club, che va ad aggiungersi al recente passaggio del classe 2003 Andrea Peres al Frosinone Calcio. «Un ringraziamento va alla società Nuova Tor Tre Teste, società di appartenenza del ragazzo - ha detto Mattiuzzo - con la quale permangono ottimi rapporti».