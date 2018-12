© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono cinque gli anticipi in programma domani, per la sedicesima giornata del girone G della serie D. Il più interessante è quello che si gioca a Roma tra la capolista Trastevere e l’Atletico, a partire dalle ore 14.30. La formazione di Fabrizio Perotti punta a mantenere (in attesa del recupero contro l’Artena) gli attuali due punti di distacco dalla inseguitrice Latte Dolce, quella ospite, che si porta in dote quattro risultati utili consecutivi, al ruolo di guasta feste. «E’ una delle gare più difficili di questo mese – ha detto il diggi trasteverino Flavio Betturri – dobbiamo affrontare questo impegno con le stessa determinazione di Avellino. Se giochiamo come sappiamo fare il risultato sarà il nostro».Il sabato all’inglese comprende anche Cassino-Ladispoli, Castiadas-Monterosi,, Lupa Roma-Citta’ Anagni e Torres-Anzio (ore 15). Il quadro completo dalla giornata compreso gli arbitri. Girone G: Aprilia-Latte Dolce Sassari (Caldera di Como), Budoni-Avellino (Piazzini di Prato), Cassino-Ladispoli (Rinaldi di Bassano del Grappa), Castiadas-Monterosi (Mori di La Spezia), Latina-Albalonga (Luca De Angeli di Milano), Lupa Roma-Città di Anagni (Lingamoorthy di Genova), Ostiamare-Lanusei (Gabriele Gandolfo di Bra), Torres-Anzio (Catani di Fermo), Trastevere-Sff Atletico (Loic Nana Tchato di Aprilia), Vis Artena-Flaminia (Tartarone di Frosinone).