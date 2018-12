Trastevere e Atletico chiudono il 2018 con una vittoria: Anagni e Artena ko nei recuperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno chiuso in bellezza il 2018 nel girone G di serie D, Trastevere e Atletico.Entrambe hanno vinto le gare di recupero che di fatto hanno regolarizzato il girone d'andata.La prima ha calato un tris contro l’ Anagni che gli ha permesso di agganciate in vetta il Lanusei. Per la squadra di mister Fabrizio Perrotti sono andati a segno, Tajarol (doppietta) e Cardillo. « La gara contro l'Anagni - ha commentato il presidente del Trastevere Pier Luigi Betturri - era molto delicata in quanto un passo falso avrebbe dato l'addio ai sogni trasteverini. Questa vittoria invece ci darà lo slancio per realizzare il progetto per uno nuovo stadio di Lega Pro. Per questo motivo puntiamo a superare il Monterosi alla ripresa del campionato che concide con il giorno dell'Epifania».La squadra ospite invece è rimasta non molto distante della zona play-off.Nel match che si è giocato sul campo di Colleferro, invece, l’Atletico di Scudieri ha incassato tre punti importanti vincendo in rimonta per 3- 2 contro la Vis Artena e si è rimassa in corsa per i play-off.Quest’ultima è andata in vantaggio di due gol firmate i rispettivamente da Palombi e Crescenzo poi si è fatta riprendere e sorpassare. La rimonta degli ospiti è stata realizzata grazie alle reti di Gagliardini, Tortolano (rigore) e Nanni.Il campionato di serie D riprende il 6 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno.