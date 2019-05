Il Trastevere calcio ha annunciato la conferma per la prossima stagione del mediano Luigi Lucchese (autore di 6 reti quest’anno) e dell’attaccante Stefano Tajarol (nove per lui le reti), trentotto anni. Quest'ultimo, con il presidente Pierluigi Betturri ha raggiunto l’accordo per un accordo di fine carriera. Grande soddisfazione per il bomber: «Finche le gambe mi sosterranno resterò a giocare con questa maglia. Poi spero di poter restare nell'orbita della società con qualche incarico tecnico o dirigenziale. Ringrazio il presidente per la fiducia»





